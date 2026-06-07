Росіяни ударили по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині

На майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.

Влучання сталося о 02:10, осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовували та повністю ліквідували.

Постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

“Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей”, - зауважили у “Енергоатомі”.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили фото пошкодження на Чорнобильській атомній електростанції, що виникло внаслідок російського удару 7 червня.

АТ “НАЕК “Енергоатом” продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

Як повідомляв Укрінформ, НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.