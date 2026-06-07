Росіяни ударили по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині

Росіяни ударили по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині

Фото
Укрінформ
На майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Фейсбуці.

Влучання сталося о 02:10, осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовували та повністю ліквідували.

Постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

“Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей”, - зауважили у “Енергоатомі”.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили фото пошкодження на Чорнобильській атомній електростанції, що виникло внаслідок російського удару 7 червня.

АТ “НАЕК “Енергоатом” продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

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Як повідомляв Укрінформ, НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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