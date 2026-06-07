Загарбники з вечора атакували Чернігівщину дронами - поранена жінка, є руйнування

Унаслідок атаки ворожими дронами Чернігівщини поранено літню жінку, є руйнування інфраструктури, пошкоджено трактор.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора ввечері і сьогодні зранку росіяни атакували Корюківку. Було влучання «гербер» по автозаправці. Є руйнування. Постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Унаслідок ранкової атаки загорівся трактор. У Сновську і Городні також були удари по автозаправках», - написав Чаус.

Він додав, що вночі атаки «геранями» зазнав Прилуцький район. В одному селі удар прийшовся по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернігові за минулу добу через російські удари постраждали восьмеро цивільних.

Фото: В’ячеслав Чаус / Телеграм