На Буковині обвалився міст із 30 дітьми, шестеро з них у лікарні

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецької області 6 червня обвалився міст, коли на ньому перебувало понад 30 дітей.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, передає Укрінформ.

За даними слідства, 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців. Попередньо у них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Перевіряється дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.

Вижницька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

У Фейсбуці Державна служба надзвичайних ситуацій оприлюднила відео та додала, що рятувальники до місця події не залучались.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня 2023 року у футбольному таборі в Ходосівці Обухівського району Київської області потонув 10-річний хлопчик.

Фото: Нацполіція