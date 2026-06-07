На Донеччині минулої доби внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені

Війська РФ за минулу добу 27 разів обстріляли Донеччину, пошкоджені житлові будинки, двоє людей загинули, четверо - поранені.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

«У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто», - написав Філашкін.

За його інформацією, у Різниківці та Свято-Покровському пошкоджені приватні будинки.

«Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей», - зазначив очільник Донеччини.

Як повідомляв Укрінформ, росіяни позаминулої доби вбили шістьох цивільних на Донеччині, ще 19 – поранили.