На Донеччині минулої доби внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені

На Донеччині минулої доби внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені

Укрінформ
Війська РФ за минулу добу 27 разів обстріляли Донеччину, пошкоджені житлові будинки, двоє людей загинули, четверо - поранені.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

«У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто», - написав Філашкін.

За його інформацією, у Різниківці та Свято-Покровському пошкоджені приватні будинки.

«Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей», - зазначив очільник Донеччини.

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Як повідомляв Укрінформ, росіяни позаминулої доби вбили шістьох цивільних на Донеччині, ще 19 – поранили.

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