На Одещині внаслідок атаки РФ пошкоджена інфраструктура, є поранений
Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила Одеська обласна військова адміністрація.
«Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму», - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. На щастя, тут минулося без травмованих.
«Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень», - зазначили в ОВА.
Як повідомляв Укрінформ, в Одесі заклали яблуневий сад у пам’ять про загиблих дітей.