На Одещині внаслідок атаки РФ пошкоджена інфраструктура, є поранений

Ворог цієї ночі масовано атакував Одещину безпілотними літальними апаратами, понівечені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

«Цієї ночі ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі унаслідок ворожої атаки сталося займання нежитлової будівлі. На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму», - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків й на території Чорноморської громади. Пошкоджень зазнали також два вантажні автомобілі. На щастя, тут минулося без травмованих.

«Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих та завданих пошкоджень», - зазначили в ОВА.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі заклали яблуневий сад у пам’ять про загиблих дітей.