Росіяни атакували дроном передмістя Запоріжжя, загинув водій маршрутки

Російські війська вранці 7 червня атакували безпілотником передмістя Запоріжжя, за попередніми даними, загинув водій маршрутного мікроавтобуса.

Як передає Укрінформ, про це Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

"Внаслідок російської атаки загинув водій маршрутного мікроавтобуса", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували у ДСНС, "окупанти завдали удару БПЛА по передмістю обласного центру".

Попередньо, загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці події працювали всі екстрені служби.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж доби російські війська завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Одна людина загинула, 25 дістали поранення.

Фото: ДСНС