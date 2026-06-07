Росіяни атакували дроном передмістя Запоріжжя, загинув водій маршрутки

Росіяни атакували дроном передмістя Запоріжжя, загинув водій маршрутки

Укрінформ
Російські війська вранці 7 червня атакували безпілотником передмістя Запоріжжя, за попередніми даними, загинув водій маршрутного мікроавтобуса.

Як передає Укрінформ, про це Держана служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

"Внаслідок російської атаки загинув водій маршрутного мікроавтобуса", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували у ДСНС, "окупанти завдали удару БПЛА по передмістю обласного центру".

Попередньо, загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці події працювали всі екстрені служби.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж доби російські війська завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Одна людина загинула, 25 дістали поранення.

Фото: ДСНС

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