Загарбники з вечора понад 20 разів атакували Дніпропетровщину - один загиблий, один поранений

З вечора ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ. На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Понівечена інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік. На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Покровській та Миколаївській громадах. Пошкоджені підприємства, автомобілі і господарча споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Читайте також: Росіяни за добу 967 разів били по Запорізькій області - один загиблий, 25 поранених Як повідомляв Укрінформ, протягом 6 червня російська армія атакувала пʼять районів Дніпропетровської області, поранені шестеро людей, зокрема неповнолітній.