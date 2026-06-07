Загарбники з вечора понад 20 разів атакували Дніпропетровщину - один загиблий, один поранений
Укрінформ
З вечора ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Понівечена інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік.
На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській, Шахтарській, Покровській та Миколаївській громадах. Пошкоджені підприємства, автомобілі і господарча споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
Як повідомляв Укрінформ, протягом 6 червня російська армія атакувала пʼять районів Дніпропетровської області, поранені шестеро людей, зокрема неповнолітній.