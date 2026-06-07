МАГАТЕ відправить інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після дронової атаки

МАГАТЕ терміново спрямує своїх інспекторів на постраждале Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні, щоб оцінити масштаби руйнувань після влучання російського безпілотника вночі 7 червня.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на своїй сторінці у соцмережі X, передає Укрінформ.

"Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об’єкт, щоб перевірити наслідки удару", - зазначається у повідомленні.

В агентстві уточнили, що Україна офіційно поінформувала їх про ранкову атаку на ядерний об'єкт, внаслідок якої спричинено значні руйнування інфраструктури сховища: "Удар спричинив значні пошкодження будівлі прийому палива об’єкта – включаючи фасад, вікна та двері – а вибухова хвиля також зачепила прилеглі будівлі. За даними України, рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цей інцидент "глибоко тривожним". "Інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на об’єкті, що містить велику кількість ядерного матеріалу, який зберігався лише за кілька метрів від атакованої будівлі", - заявив він.

Очільник агентства також наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими та "прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема, "невід'ємним стовпам ядерної безпеки та захищеності під час військового конфлікту".

Як повідомляв Укрінформ, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

Фото: iaea.org