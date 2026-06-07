На Дніпропетровщині росіяни двічі атакували шахту ДТЕК, постраждав працівник

Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

«Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Наразі на місці тривають відновлювальні роботи.

У компанії наголошують, що це вже третій обстріл цього підприємства за останні дні. Зокрема, напередодні дорогою на зміну через удар російського дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Як повідомлялось, російські загарбники 5 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Фото ілюстративне: ДСНС