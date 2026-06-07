На півночі Греції сталися кілька землетрусів, які відчули в Афінах

У північній частині Евбейської затоки в Греції зафіксували серію землетрусів, що тривали близько 20 секунд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

"Серія землетрусів сталася в північній частині затоки Евія близько 13.00 у неділю, причому поштовхи тривали близько 20 секунд, а ще кілька землетрусів відбулися протягом кількох хвилин", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, найсильніший землетрус досяг магнітуди приблизно 5,2.

Як зазначається, сейсмічна активність відчувалася і в столиці країни - Афінах, де мешканці повідомляли про повторні поштовхи в кількох районах, але про руйнування в місті не повідомлялося.

Науковці уважно стежитимуть за розвитком подій протягом наступних 48 годин, щоб оцінити сейсмічну активність та визначити, чи можуть відбутися подальші значні поштовхи, пише видання.

За словами голови села Мантуді, зсуви ґрунту зареєстрували в кількох точках вздовж місцевої дорожньої мережі.

Цей район має давню історію сейсмічної активності та вважається одним із найбільш схильних до землетрусів регіонів Греції.

Читайте також: В Італії стався потужний землетрус

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у центральній частині Туреччини, у провінції Малатія, стався землетрус силою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. У зв'язку з землетрусом навчання в провінції припинили, повідомлень про руйнування та жертви немає.

Фото: pixabay.com