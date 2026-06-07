Україну окремо вшанують під час військового параду 14 липня у Парижі

Під час військового параду 14 липня над французькою столицею мають пролетіти два винищувачі Mirage 2000, один із яких буде у кольорах України, а до участі у церемонії запросили країни Коаліції охочих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Figaro, яке оприлюднило програму цьогорічного параду до Національного свята Франції.

За даними видання, 37 країн Коаліції охочих, які заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки після досягнення припинення вогню, були запрошені взяти участь у параді.

Окремим символом підтримки стане проліт двох винищувачів Mirage 2000 у небі над Парижем. Як пише Le Figaro, ними керуватиме українсько-французький екіпаж, а один із літаків буде у кольорах України. Винищувачі пролетять після традиційного Патруля Франції (Patrouille de France).

Список глав держав і урядів, які будуть присутні у Парижі 14 липня поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном, ще не остаточно затверджений. Водночас відомо, що на парад запросили президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

Видання зазначає, що цьогорічний парад стане останнім військовим парадом 14 липня, який Макрон прийматиме у межах свого нинішнього президентського мандата. У ньому мають взяти участь близько 10 тисяч військових, а сама церемонія буде більш "військовою та операційною", ніж у попередні роки.

Концепцію параду президент Франції уже затвердив після подання військового губернатора Парижа генерала Лоїка Мізона.

«Ми організували цей парад з урахуванням стратегічного контексту. Він має стати конкретним втіленням - для французів і наших союзників - зусиль, здійснених для переозброєння», - заявив генерал Мізон.

За словами генерала, на Єлисейських полях має пройти більше військ, аніж зазвичай.

У програмі також передбачена участь підрозділів, які були розгорнуті на східному фланзі Європи - в Естонії, Польщі та Румунії.

«Під час написання сценарію параду ми намагалися правильно вибудувати послідовність: частину військового залучення і частину залучення у сфері внутрішньої безпеки, допомоги населенню та цивільної безпеки, що є так само важливою для стійкості нації», - пояснив Мізон.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у підтримку України всім французьким суспільством, і сподівається, що ця підтримка не зменшиться навіть після завершення президентського терміну Еммануеля Макрона.

Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff