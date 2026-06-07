В Ізраїлі внаслідок стрілянини загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення

У центральній частині Ізраїлю сьогодні внаслідок стрілянини одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"35-річний чоловік загинув, а ще п'ятеро осіб отримали поранення сьогодні внаслідок стрілянини в центральній частині Ізраїлю, поблизу окупованого Західного берега Йордану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрілянина сталася у трьох окремих районах у центральному Ізраїлі, неподалік від палестинського міста Калькілія, що на Західному березі річки Йордан.

"На місці події залишаються великі сили поліції, пошуки тривають", – заявили в поліції.

Місцеві ЗМІ ідентифікували 35-річного загиблого як громадянина Ізраїлю.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що чоловік помер від отриманих вогнепальних поранень.

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка, ймовірно, стала наслідком побутової сварки.

Фото: пресслужба МАДА