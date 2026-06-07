В Ізраїлі внаслідок стрілянини загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
"35-річний чоловік загинув, а ще п'ятеро осіб отримали поранення сьогодні внаслідок стрілянини в центральній частині Ізраїлю, поблизу окупованого Західного берега Йордану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стрілянина сталася у трьох окремих районах у центральному Ізраїлі, неподалік від палестинського міста Калькілія, що на Західному березі річки Йордан.
"На місці події залишаються великі сили поліції, пошуки тривають", – заявили в поліції.
Місцеві ЗМІ ідентифікували 35-річного загиблого як громадянина Ізраїлю.
Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що чоловік помер від отриманих вогнепальних поранень.
Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка, ймовірно, стала наслідком побутової сварки.
Фото: пресслужба МАДА