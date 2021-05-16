Радбез ООН збирається через ситуацію на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН у неділю проведе засідання після того, як унаслідок ізраїльських авіаударів по сектору Гази загинули восьмеро дітей та було зруйновано будівлю, в якій розміщувалися офіси ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IBTimes.

Зазначається, це найкривавіше протистояння між єврейською державою та палестинськими бойовиками з 2014 року.

Союзник Ізраїлю Вашингтон, який заблокував засідання Ради Безпеки ООН, заплановане на п'ятницю, зазнає критики за те, що він не зробив достатньо для припинення кровопролиття.

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Державний департамент США повідомив, що міністр США у справах Ізраїлю та Палестини Хаді Амр повинен у неділю провести перемовини з ізраїльськими лідерами до зустрічі з палестинськими чиновниками для досягнення "стійкого припинення протистояння".

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.