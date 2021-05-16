Радбез ООН збирається через ситуацію на Близькому Сході
Як передає Укрінформ, про це повідомляє IBTimes.
Зазначається, це найкривавіше протистояння між єврейською державою та палестинськими бойовиками з 2014 року.
Союзник Ізраїлю Вашингтон, який заблокував засідання Ради Безпеки ООН, заплановане на п'ятницю, зазнає критики за те, що він не зробив достатньо для припинення кровопролиття.
Державний департамент США повідомив, що міністр США у справах Ізраїлю та Палестини Хаді Амр повинен у неділю провести перемовини з ізраїльськими лідерами до зустрічі з палестинськими чиновниками для досягнення "стійкого припинення протистояння".
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.
З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.