Президент США підтримав право Ізраїлю на самозахист

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу підтвердив рішучу підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів «Хамасу» й інших «терористичних», як мовиться в повідомленні Білого дому про цю розмову, угруповань.

Як передає Укрінформ, про це «Радіо Свобода».

Він також засудив ці нерозбірливі атаки на міста й поселення по всьому Ізраїлеві, мовиться в повідомленні.

Водночас він також висловив занепокоєння щодо безпеки журналістів і наголосив на необхідності їхнього захисту, додали в Вашингтоні.

В офісі Нетаньягу про цю розмову поінформували, що ізраїльський прем’єр подякував президентові США за «недвозначну підтримку права Ізраїлю на самозахист».

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При цьому, мовиться в цьому повідомленні, прем’єр Нетаньягу наголосив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути заподіяння шкоди непричетним до насильства особам. Зокрема, заявили в Ізраїлі, доказом цього є те, що з будівель, у яких містяться «терористичні цілі» і по яких завдає ударів Армія оборони Ізраїлю, евакуйовують непричетних перед ударами.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images