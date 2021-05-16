Ізраїль атакував будинок командира батальйону ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю атакувала з повітря будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

«Авіація Армії оборони Ізраїлю завдав удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари ", - повідомили військові.

מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.

צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.