Ізраїль атакував будинок командира батальйону ХАМАС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
«Авіація Армії оборони Ізраїлю завдав удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари ", - повідомили військові.
מטוס קרב של צה"ל תקף לפני זמן קצר את ביתו של חאלד מנעמרה, מג"ד אלפרקעין בארגון הטרור חמאס, ששימש כתשתית צבאית של הארגון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
צה"ל ממשיך לתקוף בשעה זאת מטרות טרור ברצועת עזה pic.twitter.com/8ZHjfHLj9v
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.