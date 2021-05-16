Ізраїль атакував будинок командира батальйону ХАМАС

Ізраїль атакував будинок командира батальйону ХАМАС

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Укрінформ
Армія оборони Ізраїлю атакувала з повітря будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

«Авіація Армії оборони Ізраїлю завдав удару по будинку командира батальйону Аль-Фаркаін терористичної організації ХАМАС Халеда Манамари ", - повідомили військові.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.

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