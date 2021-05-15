США після авіаудару Ізраїлю вимагає забезпечити безпеку ЗМІ

Сполучені Штати Америки вимагають від Ізраїлю забезпечити безпеку журналістів після того, як ізраїльські військові зруйнували в Газі багатоповерховий будинок, де розміщувалися офіси ЗМІ.

Про це у Твіттері написала прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.

«Ми безпосередньо повідомили ізраїльтянам, що забезпечення безпеки і захисту журналістів і незалежних ЗМІ є першочерговим завданням», - заявила Псакі.

Раніше сьогодні ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по вежі Аль-Джалал, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа, в тому числі Associated Press і Al Jazeera. Журналісти та інші люди, які перебували в будівлі, були попереджені і залишили її до початку атаки.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. В ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по цілях в секторі Газа.

Щонайменше 133 людини були вбиті в Газі і вісім людей загинули в Ізраїлі з початку бойових дій. За даними Дитячого фонду ООН, серед загиблих 42 дитини.