США після авіаудару Ізраїлю вимагає забезпечити безпеку ЗМІ

США після авіаудару Ізраїлю вимагає забезпечити безпеку ЗМІ

Укрінформ
Сполучені Штати Америки вимагають від Ізраїлю забезпечити безпеку журналістів після того, як ізраїльські військові зруйнували в Газі багатоповерховий будинок, де розміщувалися офіси ЗМІ.

Про це у Твіттері написала прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.

«Ми безпосередньо повідомили ізраїльтянам, що забезпечення безпеки і захисту журналістів і незалежних ЗМІ є першочерговим завданням», - заявила Псакі.

Раніше сьогодні ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по вежі Аль-Джалал, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа, в тому числі Associated Press і Al Jazeera. Журналісти та інші люди, які перебували в будівлі, були попереджені і залишили її до початку атаки.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. В ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по цілях в секторі Газа.

Щонайменше 133 людини були вбиті в Газі і вісім людей загинули в Ізраїлі з початку бойових дій. За даними Дитячого фонду ООН, серед загиблих 42 дитини.

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