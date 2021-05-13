Авіація Ізраїлю знищила оперативні квартири командирів ХАМАС

Ізраїльська авіація завдала удару та знищила низку оперативних квартир командирів руху ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала атаку проти чотирьох квартир вищих командирів руху ХАМАС у Секторі Гази.

У заяві військових йдеться про те, що літаки ізраїльських ВПС атакували "оперативні квартири" заступника командира полку "Джабалія" у північній смузі, а також трьох командирів угруповання у північній та центральній частині Сектору Гази.

Вважається, що ці квартири використовувались для коригування нещодавніх ракетних обстрілів міст Ізраїлю.

Як повідомляє newsru.co.il, у ході атаки знищено квартири чотирьох командирів ХАМАС в Секторі Гази. Зокрема, квартира заступника командира батальйону Джабалія, командира роти "батальйону Шаджайя" (на півночі сектора), командира роти у Шабурі (на півночі сектора) та командира роти у Дір аль-Баласі (центральна частина сектора).

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (більш як 20 з них госпіталізовані). Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

Влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти радикального ісламського руху ХАМАС.

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance