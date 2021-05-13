ХАМАС обстріляв центр і південь Ізраїлю сотнею ракет - ЗМІ

Бойовики руху ХАМАС з території Сектора Газа випустили в бік Ізраїлю в четвер після обіду ще сотню ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.

ЦАХАЛ зафіксував запуски десятків ракет у напрямку Беер-Шеви, Ашкелона, Кір'ят-Гата, Сдерота та інших населених пунктів на півдні Ізраїлю.

Палестинські джерела стверджують, що терористи одночасно випустили 100 ракет.

У відповідь на обстріли була приведена в дію система "Залізний купол".

У Службі швидкої допомоги повідомили про 19 постраждалих при обстрілі. 9 з них отримали травми на шляху до захищеного приміщення. 8 осіб з осколковими пораненнями госпіталізовані, стан більшості з них оцінюється як легкий.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (більш як 20 з них госпіталізовані). Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у секторі Газа.

Влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти радикального ісламського руху ХАМАС.

Фото: Шмулик Давидпур