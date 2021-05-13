ХАМАС відповідальний за ескалацію насильства, Ізраїль вимушений захищатися - Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас поклав повну відповідальність за нову ескалацію насильства на Близькому Сході на палестинський радикальне рух ХАМАС.

Про це політик заявив у інтерв'ю виданням групи Funke, текст якого розміщено на сайті МЗС, передає Укрінформ.

«ХАМАС свідомо і навмисно спровокував нову ескалацію, випустивши понад 1000 ракет по ізраїльських містах, цілком усвідомлюючи наслідки. Ті, хто діє настільки необдумано, несуть відповідальність і за ті страшні гуманітарні наслідки, від яких зараз страждають сотні тисяч людей з обох сторін. Ізраїль захищається, тому що мусить», - заявив міністр.

Він висловив сподівання, що інші держави не будуть втягнуті в цей конфлікт. За його словами, зараз потрібно знайти вихід із насильства. Зрозуміло, підкреслив Маас, що ракетні обстріли повинні припинитися, а сторони повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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«Ми всі знаємо, що конфлікт на Близькому Сході не може бути вирішений силовим шляхом, а лише політично», - сказав міністр. Він зауважив, що останні кілька місяців безперечно були відчутні кроки щодо зміцнення довіри між Ізраїлем та палестинцями, отже треба повернутися до цього стану.

Німеччина, за словами урядовця, використовує всі свої канали для того, щоб заспокоїти ситуацію. З вихідних глава МЗС ФРН постійно контактує зі своїми колегами в регіоні, партнерами у так званому «форматі трилисника» - Франція, Йорданія, Єгипет.

Прокоментував Маас і інциденти зі спаленими ізраїльськими прапорами перед кількома синагогами в Німеччині. Він запевнив, що в ФРН є «нульова терпимість до нападів на синагоги». Влада і суспільство не будуть толерувати, коли на людей єврейської віри в Німеччині перекладають відповідальність за події на Близькому Сході. Держава, сказав політик, повинна гарантувати безпеку синагог.

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Як повідомлялось, за останні 3 дні палестинськими бойовиками руху ХАМАС із території Сектору Гази у бік Ізраїлю було випущено близько 1600 ракет. Приблизно 400 не долетіли до цілі, ще кількасот було збито системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance