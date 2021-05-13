Штати підтримують право Ізраїлю на захист - Держдеп

США твердо підтримують право ізраїльського народу на самозахист у відповідь на масований ракетний обстріл із Сектору Гази - і водночас закликають сторони до негайної деескалації.

Таку позицію висловив держсекретар Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

«Держсекретар висловив занепокоєння з приводу ракетних обстрілів території Ізраїлю, співчуття через втрату життів, а також рішучу підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на захист», - зазначається в повідомленні.

За інформацією Держдепу, Блінкен «знову закликав усі сторони знизити напруженість і припинити насильство». Глава американського зовнішньополітичного відомства підкреслив: в ізраїльтян та палестинців має бути можливість користуватися рівними свободами та жити в безпеці, процвітання й демократії.

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Також зазначається, що США й Ізраїль «визнали стійке партнерство» між двома країнами та відданість спільнім зусиллям у протидії майбутнім викликам.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців.

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Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали удари по цілях у Секторі Гази.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість. Рада Безпеки ООН у середу скликала екстрене засідання в закритому режимі щодо ескалації бойових дій в Ізраїлі та Секторі Гази.