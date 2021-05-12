Ізраїль закликає світ визнати його право на самооборону

МЗС та силовики Ізраїлю закликали світову спільноту визнати право країни на самооборону в умовах терористичної атаки із Сектора Гази.

Про це йшлося на брифінгу для міжнародної преси, організованому представниками МЗС, армії Ізраїлю та поліції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З понеділка Ізраїль піддається терористичній атаці, скоординованій та спланованій терористичним угрупуванням ХАМАС, ціллю якої є мільйони цивільних людей по усьому Ізраїлю… Ізраїль має право на самооборону, і буде діяти, щоб захистити своїх громадян. Ці дії спрямовані проти терористів та інфраструктури терористичних організацій», - зазначив речник МЗС Ізраїлю Ліор Гаят.

Він наголосив: те, що робить ХАМАС протягом останніх 48 годин, є подвійним воєнним злочином. По-перше, він спрямований проти мирного населення Ізраїлю, а по друге – призводить до жертв серед палестинців, котрих ХАМАС та «Ісламський джихад» використовують як живий щит.

«Ми очікуємо, що міжнародна спільнота засудить пуски ракет та визнає право Ізраїлю на самооборону, аби покласти цьому край», - наголосив представник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю.

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Представник армії Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус докладно розповів про дії військових, які відповідають на агресію.

«Приблизно протягом минулих 45 годин ми ведемо бойові дії з метою захистити цивільне населення від масованої атаки із Сектора Гази, звідки в напрямку Ізраїлю були запущені більше 1050 ракет. З цих ракет приблизно 200 не долетіли до Ізраїлю, та впали на території самого Сектора Гази, що спричинило жертви серед місцевого населення. Нас тривожить, що цей факт залишається, переважно, поза увагою міжнародних ЗМІ. Водночас ХАМАС намагається використати ці випадки для звинувачень на адресу Ізраїлю», - розповів офіцер.

Він зауважив, що система захисту проти ракетного нападу, яка застосовується в Ізраїлі, довела свою ефективність, та дозволила перехопити до 90% запущених ракет. Однак ті ракети, що подолали захисну систему, вбили п’ятьох мирних громадян. За словами Конрікуса, першої бойової втрати зазнала також армія - внаслідок обстрілу патрульного автомобіля поблизу кордону із протитанкової зброї загинув один ізраїльський військовий, ще двоє отримали поранення.

«Для мене важливо розповісти, що ми робимо, тому що існує дуже багато хибних повідомлень, багато з видань цитують сумнівну інформацію та не перевіряють її належним чином. Я можу вам зараз сказати, що протягом останніх 40 години ми активно завдавали ударів по військових, терористичних цілях, які належать ХАМАС або «Ісламському джихаду». Вони цілеспрямовано розташовують свої військові об’єкти серед мирного населення, щоб скористатися живим щитом та використати будь-які втрати серед мирного населення для звинувачень на адресу Ізраїлю», - наголосив військовий речник.

Він наголосив, що армія Ізраїлю дотримується міжнародного гуманітарного права та намагається мінімізувати втрати серед не-комбатантів: «У всіх випадках ми атакували військові цілі, що були підтверджені даними нашої розвідки. Перед тим, як завдавати удари, ми здійснювали заходи, щоб переконатися у відсутності цивільного населення в будівлі, що використовується ХАМАС або «Ісламським джихадом» як штабне приміщення. Наразі ми завдали удару по двох таких об’єктах, ще один триває зараз. Ми робили попереджувальні постріли, після цього телефонували конкретним людям та закликали їх триматися подалі від цього об’єкта. В результаті після ударів по згаданих двом об’єктам не зареєстровано жодної цивільної втрати».

За словами Конрікуса, такий підхід Ізраїлю різко контрастує із тим, як поводяться представники ХАМАС, котрі прагнуть збільшити кількість жертв як серед ізраїльтян, так і серед палестинців.

«Можу підтвердити, що ми завдавали ударів по військових об’єктах та знищили 25 бойовиків ХАМАС та «Ісламського джихаду». Деякі з яких з них належали до старшого військового керівництва. Ми також знищили певну кількість елітних сил ХАМАС у результаті руйнації підземних тунелів, за допомогою яких вони намагалися потрапити на територію Ізраїлю» - додав представник ізраїльського військового відомства.

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Відповідаючи на запитання журналістів, підполковник Конрікус зазначив, що наразі армія Ізраїлю не розглядає можливості припинення вогню, оскільки першочерговим завданням є зупинити ракетні обстріли мирних громадян.

«Армія має наказ продовжувати атакувати військові цілі, щоб захистити мирних людей вздовж кордону проти атак із Сектора Гази... Ми отримали наказ продовжувати тиск на військові об’єкти в Газі, і водночас звести до мінімуму втрати серед цивільного населення, та бути готовими розвинути й розширити нашу операцію», - наголосив Конрікус.

Як вже повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців. Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали удари по цілях у Секторі Гази.