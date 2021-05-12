По Ізраїлю із Сектора Гази випустили вже понад 1000 ракет

Від початку ескалації на Близькому Сході з території Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже більш як 1 тисячу ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на ізраїльських військових.

Зазначається, що Ізраїль у відповідь здійснив сотні авіаударів по Газі, знищивши щонайменше три багатоповерхові будинки та ліквідувавши кількох ватажків угруповання ХАМАС.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів загинули щонайменше 53 палестинці (в тому числі 14 дітей) та шестеро ізраїльтян.

Генсек ООН Антоніо Гутерреш заявив, що «критично стурбований» цим насиллям.

Зі свого боку прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що уряд вживатиме всіх заходів, аби захистити країну від «зовнішніх та внутрішніх ворогів».

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців (понад 20 із них шпиталізували).

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Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

Фото: Haaretz