Палестинці випустили по ізраїльській території вже понад 1600 ракет

За останні три дні палестинськими бойовиками руху ХАМАС із території Сектору Гази у бік Ізраїлю було випущено близько 1600 ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на дані ізраїльських військових станом на ранок четверга.

Зазначається, що приблизно 400 не долетіли до цілі, ще кількасот було збито системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

Уперше після початку ракетних обстрілів ізраїльської території повітряна тривога пролунала на півночі країни. У ніч проти четверга ВПС Ізраїлю знову завдали авіаударів у відповідь. Серед уражених у Секторі Газа цілей - фінансовий центр руху ХАМАС та будівля, де базується його розвідка.

Читайте також: Ізраїль закликає світ визнати його право на самооборону

Зазначається, що напередодні влада Ізраїлю ухвалила рішення розширити воєнні операції проти радикального ісламського руху ХАМАС, що контролює Сектор Гази. ЦАХАЛ прицільно атакуватиме «символи владарювання ХАМАС».

Раніше Ізраїль повідомив про знищення декількох командирів ХАМАС. Представники руху підтвердили загибель кількох своїх членів, зокрема, командира бойового крила руху Бассема Ісси, який відповідав за операції в Газі. ХАМАС також заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС зруйнували всі поліцейські будівлі у Секторі Газа.

12 травня надходили повідомлення про подальші зіткнення між євреями та арабами в деяких містах Ізраїлю. Попри комендантську годину в місті Лод, що за 20 кілометрів від Тель-Авіва, знову відбулися заворушення, був спалений поліцейський автомобіль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про сутички в Акко, Бат-Ямі, Хайфі та інших населених пунктах.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запропонував ввести туди військових для відновлення порядку, але міністр оборони Бені Ганц відхилив цю пропозицію. Днем раніше військових ввели до Лода, влада якого заявила про втрату контролю над містом.

Читайте також: МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину

Варто наголосити, що арабська меншина становить приблизно 20% від дев'ятимільйонного населення Ізраїлю.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців (понад 20 із них шпиталізували). Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Газа.

Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance