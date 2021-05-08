В Єрусалимі сталися зіткнення, понад 160 постраждалих

Щонайменше 163 палестинці та шестеро ізраїльських поліцейських постраждали внаслідок зіткнень в Єрусалимі, повідомили палестинські джерела та поліція Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Більшість постраждалих отримали поранення неподалік мечеті Аль-Акса, де в ході сутичок ізраїльська поліція застосувала гумові кулі та гранати в той час, як палестинці кидали каміння та пляшки.

Напруга зростає на тлі повідомлень щодо можливого виселення палестинців з земель, на які претендують єврейські поселенці.

Комплекс мечетей Аль-Акса у Старому місті Єрусалима є одним з найбільш шанованих місць ісламу, але й також найсвятішим місцем в іудаїзмі, відомим як Храмова гора.

Це місце, де часто спалахує насильство, яке знову почалося у ніч проти п’ятниці після того, як там зібралися тисячі людей, щоб відзначити останню п’ятницю священного для мусульман місяця Рамадан.

Поліція Ізраїлю заявила, що застосувала силу для "встановлення ладу" через протиправні дії тисяч вірян після завершення вечірніх молитов.

Ізраїль захопив Східний Єрусалим під час війни на Близькому Сході 1967 року та вважає все місто власною столицею, хоча переважна більшість міжнародної спільноти цього не визнає. Водночас палестинці претендують на Східний Єрусалим як на майбутню столицю власної незалежної держави.

Фото: Twitter/Masjid Al-Aqsa