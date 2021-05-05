Ізраїль заборонив в’їзд громадянам України

Ізраїль заборонив в’їзд громадянам України

Коронавірус
Укрінформ
Відповідно до нового рішення ізраїльської влади, Україна опинилася в списку країн, з території яких повністю заборонено в’їзд до Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль.

«Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4.05.2021 в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини. Крім того, ізраїльською стороною скасовано спеціальні дозволи, видані компетентними органами ДІ для в’їзду в країну до 01.05.2021. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця заборона пов’язана із карантинними обмеженнями на тлі пандемії коронавірусу.

Детальна інформація щодо порядку в’їзду на територію Держави Ізраїль розміщена за посиланням.

Наголошується, що українське посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень.

Фото: haaretz.com

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