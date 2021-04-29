«Індійський» штам дістався Ізраїлю - заразилися люди після COVID-вакцинації

В Ізраїлі повідомляють про десятки випадків інфікування штамом коронавірусу з Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haaretz.

Зазначається, що цей новий штам складається з двох мутацій білка, що може зробити його більш стійким до вакцин від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виявило 41 випадок індійського штаму коронавірусу, зокрема чотири - у людей, які були щеплені проти хвороби COVID-19.

Зокрема, 24 з інфікованих цим штамом нещодавно повернулися з-за кордону, Інші 17 захворіли всередині країни.

Минулого тижня уряд Ізраїлю заборонив в'їзд туристам з Індії через занепокоєння щодо поширення там нового штаму коронавірусу.

У заяві ізраїльського Міністерства охорони здоров'я йдеться про те, що нові обмеження, що забороняють ізраїльтянам їздити до країн з високим рівнем зараження коронавірусом, наразі чекають на затвердження у відповідних міністерствах, перш ніж вони можуть бути направлені на затвердження уряду.

Згідно з проєктом нових заходів, ізраїльтянам, які повертаються з таких країн, також потрібно буде пройти карантин, навіть якщо вони були щеплені від COVID-19 або перехворіли цим захворюванням. Громадянам з цих країн також не буде дозволено в'їжджати до Ізраїлю.

Як повідомлялося, в Ізраїлі зачинили два останніх відділення лікарень для хворих на коронавірус, що залишалися, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 в країні знизився.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало громадянам уникати несуттєвих поїздок за кордон, особливо обережними просять бути у країнах з високими показниками захворюваності на COVID-19, зокрема в Україні. Сім країн, де рівень захворюваності особливо високий, й куди не варто подорожувати це: Індія, Україна, Бразилія, Ефіопія, ПАР, Мексика та Туреччина.