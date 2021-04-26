Імунолог: Ізраїль — єдина країна, яка вакцинує школярів

Виробники вакцин проти коронавірусу наразі ще досліджують використання своїх препаратів у дітей.

Про це під час пресконференції, організованої Укрінформом, повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

"Практично всі виробники, які мають в обігу свої вакцини, проводять клінічні дослідження першої, другої фази у дітей. Це, зокрема, і вакцина від Pfizer-BioNTech. Там проводиться дослідження, але до його закінчення, проміжних результатів досить-таки далеко", - сказав Лапій.

Також у Китаї проводяться клінічні дослідження щодо використання вакцини CoronaVac у дітей 3-17 років. "Скоріше за все, раніше, ніж восени, не будуть отримані проміжні результати", - прокоментував імунолог.

Дослідження щодо використання вакцин проти коронавірусу у дітей проводить і компанія AstraZeneca. Єдиною країною, яка розпочала вакцинацію школярів, є Ізраїль. Лапій підкреслив, що ця країна використовує вакцину від Pfizer, яка наразі є єдиною дозволеною для використання у дітей від 16 років вакциною від коронавірусу.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також в Україні є 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона також перебуває на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибуло 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування ВООЗ. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.