Ризик тромбозів після COVID-19 увосьмеро вищий, ніж після вакцинації — імунолог

Ризик виникнення тромбозів після перенесеного COVID-19 у вісім разів перевищує аналогічний ризик при вакцинації від інфекції.

Про це під час пресконференції, організованої Укрінформом, повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій.

"Якщо говорити про ризик виникнення тромбозів після COVID-19 після двох тижнів після перенесеної хвороби, він оцінюється 38 випадків на 1 млн. У цьому дослідженні також по електронних записах оцінювався ризик виникнення тромбозів венозних синусів головного мозку при використанні вакцин на платформі м-РНК, куди відносяться Moderna і Pfizer. Там частота сигналів оцінена в 4,1 випадки на 1 млн протягом 2 тижнів", - сказав Лапій.

Імунолог наголосив, що ризик виникнення тромбозу після перенесеної інфекції у 8 разів вищий, ніж аналогічний ризик при вакцинації. До того ж, за словами Лапія, ще у грудні минулого року було зафіксоване зростання кількості випадків рідкісних форм тромбозу. Зокрема, їх фіксували навіть у пацієнтів, які перенесли COVID-19 безсимптомно.

"Не виключається відсутність взаємозв'язку між вакцинацією і тромбозами. Щодо частоти, вона надзвичайно низька. Всі випадки тромбозів, про які говорять, а це 86 випадків після вакцинації вакциною AstraZeneca на надзвичайно велику кількість вакцинованих. Зокрема, у Британії було виконано понад 32 млн вакцинації. Загальна частота тромбозів складає 4,6 випадки на 1 млн провакцинованих пацієнтів", - сказала лікарка реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира Дарія Сімчук.

За її словами, летальність у таких випадках складає 1 випадок на 1 млн вакцинацій. Лікарка наголосила, що відмовлятися від вакцинації проти коронавірусу не варто, оскільки її користь перевищує ризики.

Також Сімчук повідомила, що чіткі фактори ризику виникнення тромбозів ще не ідентифіковані. За отриманими повідомленнями, така реакція частіше виникала у жінок віком 60 років.

У свою чергу Лапій зазначив, що різниця в частоті зафіксованих випадків тромбозів після щеплення AstraZeneca та після щеплення Pfizer знаходиться на рівні статистичної похибки.

Імунолог також назвав симптоми, які можуть вказувати на тромбоз. "Це головний біль, який раніше вас не турбував, який триває понад 3 дні. Ми звичайно, говоримо про синці", - сказав Лапій.

Він наголосив, що за появи симптомів, які можуть вказувати на тромбоз, потрібно звертатися до лікаря.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також в Україні є 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона також знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня 2021 року до України прибули 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

23 квітня 2021 року Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.