Перемогти ковід реально: як Ізраїлю вдалося

У країні, де вакциновано 80% дорослого населення, менше 100 нових випадків ковіду за добу. Залишилося з’ясувати, чи не пов’язаний міокардит з вакциною Pfizer

Поки в Україні з’являються обережні натяки на покращення ситуації з захворюваністю під час третьої хвилі ковіду, Ізраїль повідомляє про практично перемогу над епідемією. Днями там закрили останнє ковід-відділення, а рівень захворюваності в країні впав до мінімуму. У перші дні квітня в Ізраілі фіксували ще в межах 300-400 нових випадків за добу, а в останні – менше 100. За добу 27 квітня у Ізраїлі зафіксували лише 93 випадки коронавірусної інфекції і одну смерть від хвороби. Про таку статистику Україні ще довго можна буде лише мріяти, адже у нас станом на 27 квітня майже 8 тисяч нових випадків.

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На вакцини не шкодували ні коштів, ні зусиль

Досягнути оптимістичних показників захворюваності Ізраїлю вдалося завдяки комплексному підходу. З самого початку країна взяла курс на прискорену вакцинацію. На цей момент двома дозами імунізувано 54% громадян, а це понад 80% дорослого населення (старше 16 років). Такі темпи стали можливими за сприяння кількох чинників. З одного боку, не варто забувати про рівень довіри населення до медичної системи в Ізраїлі, яка вважається однією з найкращих у світі. З іншого боку, в країні надзвичайно розвинута електронна система охорони здоров’я: 99% населення користуються електронними картками, що дозволяє без особливих підготувань розпочати облік вакцинованих людей. А ще, як повідомляють ЗМІ, аби домогтися безперебійних поставок вакцини від Pfizer в умовах надвисокого попиту, прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху запропонував вищу ціну, ніж її ринкова вартість. Як повідомляє Блумберг, йдеться про близько 30 доларів за дозу, що приблизно на 50% більше, ніж за домовленостями з керівництвом США. Немалу роль зіграла і наполегливість самого Нетаньяху у переговорах із гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою, який назвав її близькою до одержимості, розповівши про 30 телефонних дзвінків з Ізраїлю. Додайте до цього: Ізраїль вже домовився про нову партію вакцини, дізнавшись, що може знадобитися введення третьої дози через 6-12 місяців.

Альберт Бурла

А компанії Pfizer була вигідна угода з Ізраїлем, адже ціла країна стала майданчиком для підтвердження ефективності її вакцини у реальних умовах. Однак успіх вакцинальної кампанії нещодавно був дещо приглушений повідомленням про десятки випадків міокардиту (запалення серцевого м’язу) після вакцинації. Координатор з боротьби з коронавірусом Нахман Еш розповів, що більшість таких випадків було зафіксовано у молодих людей до 30 років після введення другої дози вакцини.

МОЗ Ізраїлю заявило, що вивчає ситуацію, а в компанії Pfizer вже прокоментували, що «не спостерігали більш високого рівня міокардиту, ніж можна було очікувати, а причинного зв'язку з вакциною не встановлено». Власне, чи дійсно немає такого зв’язку, покаже час, адже як показує досвід з векторними вакцинами, повністю виключати таку імовірність не доводиться. Утім, за словами Нахмана Еша, аналогічна кількість випадків міокардиту реєструвалася і в попередні роки.

А поки навіть вакциновані носять маски в приміщеннях

Але не менш важливою складовою успіху Ізраїлю у боротьбі з епідемією ковіду є те, що водночас із вакцинацією, в країні діяли дуже жорсткі карантинні заходи. Представники малого і середнього бізнесу були незадоволені тим, що їхні заклади тривалий час простояли закритими, і не виключено, що саме через це партія Нетаньяху «Лікуд» втратила на дострокових виборах у березні 7 мандатів порівняно з попередніми достроковими виборами. Бари, ресторани, театри і музеї відкрилися в країні тільки на початку березня. А закритими вони простояли з початку масової вакцинації, яка розпочалася наприкінці грудня.

Тепер же, як пише Іsraelinfo, країна переймається не стільки боротьбою з епідемією всередині країни, скільки спробами обмежити в’їзд, аби в країну не потрапили нові мутації. Нині обговорюється проект направлення на карантин усіх людей, як щеплених так і нещеплених, які повернулися з 7 країн з високим рівнем захворюваності. Це Індія, Україна, Ефіопія, Бразилія, Південна Африка, Мексика і Туреччина. Щоправда координатор по коронавірусу Нахман Еш боїться, що у такому випадку люди почнуть добиратися транзитними рейсами з «чистих» країн і їх буде важче проконтролювати.

Нахман Еш

Зараз же в Ізраїлі можна не носити маски на вулицях, але в приміщеннях це обов’язково, причому вакцинованим громадянам теж. Також є рекомендація уникати великого скупчення людей в одному місці, але ця вимога, за словами місцевих жителів, не надто контролюється. Щоб потрапити в ресторан або готель, потрібно пред’явити або паспорт вакцинованого (він електронний, тобто є в мобільному додатку, і видається через тиждень після отримання другої дози вакцини), або надати дійсний позитивний тест на антитіла, або довідку про перенесення хвороби. Також планується можливість робити на вході до приміщень експрес-тести, що дозволить потрапити на вечірку чи якийсь захід. Раніше там були введені штрафи за відсутність масок на вулицях (як повідомляли ЗМІ, сягали близько 300 доларів), але в Тель-Авіві їх практично не застосовували. Але в менших містах на периферії за відсутність маски дійсно могли оштрафувати.

З 6 травня Мінохорони здоров’я країни планує іще більше послабити обмеження, приміром, будуть скасовані обмеження для масових заходів, які проводяться за «зеленим стандартом» (тобто за участю тих, хто вакцинувався або перехворів) – на таких заходах дозволять наїдки та напої, а зал можна буде заповнювати на всі 100%. Тренажерні зали, басейни, розваги відкриються не тільки для вакцинованих і перехворілих, а й для всіх інших.

Власне, на прикладі Ізраїлю можна трішки зазирнути в майбутнє, аби зрозуміти, як виглядатиме постковідний світ. Україні, щоправда, до цього ще далеко…

Юлія Горбань, Київ