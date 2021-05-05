Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах у Сирії, є жертви

Винищувачі Повітряних сил Ізраїлю здійснили декілька авіаударів на півночі Сирії в ніч на середу, 5 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на сирійські ЗМІ.

Зазначається, що в результаті авіаударів загинула одна людина та ще шестеро отримали поранення.

A large fire with secondary explosions near Latakia, #Syria reported. pic.twitter.com/FHZSIgL9Td — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 5, 2021

За даними ЗМІ, авіаудари були завдані по місцях, де найманці, підтримувані Іраном, виготовляють ракети та зберігають зброю на складах у містах Латакії та Хами.

Збройні сили Ізраїлю відмовилися коментувати подію. Проте відомо, що з початку громадянської війни у Сирії з 2011 року Ізраїль завдав вже сотні авіаударів в країні, аби завадити найманцям, підтримуваних Іраном, будувати військові бази.

One of the sites targeted overnight by Israeli airstrikes in western #Syria. pic.twitter.com/5WFmKvnFyr — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 5, 2021

Зазначається, що це були перші авіаудари з 22 квітня, коли сирійська ракета впала поблизу ядерного реактора поблизу ізраїльського міста Дімона.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня сирійська ракета класу «земля-повітря» вибухнула у південному Ізраїлі, привівши в дію попереджувальні сирени поблизу секретного ядерного реактора.

Фото: SANA/Handout