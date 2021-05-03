Башар Асад оголосив у Сирії загальну амністію

Президент Сирії Башар Асад своїм указом оголосив про загальну амністію за злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

Про це повідомляє агентство САНА, передає Укрінформ.

«Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини», - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що амністія поширюється на злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.

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Як повідомлялося, з 19 квітня в Сирії почався прийом заяв від кандидатів на посаду президента. Вибори глави держави призначені на 26 травня.

Збройний і політичний конфлікт у Сирії спалахнув у березні 2011 року. Режим Башара Асада розгорнув жорстокі репресії проти населення країни. У конфлікт активно втручаються зовнішні сили, зокрема, Туреччина і Росія, при цьому російська авіація проводить системні бомбардування сирійських міст.

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Резолюція РБ ООН 2254 передбачає процес політичного врегулювання в Сирії, в тому числі проведення вільних і справедливих виборів - відповідно до нової конституції під егідою і наглядом Організації Об'єднаних Націй.