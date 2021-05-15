За даними дитячого фонду ООН, з початку бойових дій між Ізраїлем і Сектором Гази загинули 42 дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітері ЮНІСЕФ у Палестині.

У п'ятницю в Секторі Гази було вбито ще 8 палестинських дітей: наймолодшому 4 роки, найстаршому 15.

З 10 травня в Секторі Гази було вбито 40 дітей та еще 2 - в Ізраїлі.

Як повідомлялося, в результаті нещодавнього авіаудару по табору біженців в Секторі Гази загинули семеро осіб, серед яких були діти.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

За ніч проти 15 травня у бік Ізраїлю з Гази було зроблено близько 200 запусків ракет, 30 із них упали на території Сектора Гази.