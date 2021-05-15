Посланник США прибув до Тель-Авіва для переговорів про деескалацію

Посланник США прибув до Тель-Авіва для переговорів щодо припинення бойових дій між Сектором Газа і Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Dep Asst Secretary for Israel & Palestinian Affairs Hady Amr arrived to TLV today to reinforce the need to work toward a sustainable calm, recognizing Israel’s right to self-defense. Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, dignity and prosperity. pic.twitter.com/zyE6Ucp80P — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) May 14, 2021

Посланник США Хаді Амр візьме участь у переговорах з офіційними особами Ізраїлю, Палестини і ООН у надії домовитися про припинення вогню. Посольство США в Ізраїлі заявило, що мета його поїздки полягає в тому, щоб сприяти припиненню збройних зіткнень між Ізраїлем і палестинськими радикальними угрупованнями.

Рано вранці в суботу ізраїльські військові завдали авіаудари по сектору Газа, а палестинські бойовики обстріляли Ізраїль ракетами.

Зіткнення, зареєстровані за останні п'ять днів, стали одними з найжорстокіших в регіоні за останні роки.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Газа, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у секторі Газа.

Щонайменше 133 людини були вбиті в Газі і вісім осіб загинули в Ізраїлі з початку бойових дій.

Фото: Haaretz