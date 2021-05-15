В уряді ФРН заявляють, що обстрілам Ізраїлю немає виправдання

Ракетні обстріли Ізраїлю із Сектора Гази є терористичними актами, яким не може бути виправдання.

Таку позицію канцлера ФРН Ангели Меркель озвучив у п’ятницю на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

«Канцлер Меркель рішуче засуджує ракетні атаки на Ізраїль. Це терористичні атаки, які здійснюються з однією метою – довільно та без розбору вбивати людей і ширити страх. Ніщо не може виправдати такий терор», - заявив Зайберт.

Федеральний уряд, додав речник, визнає право Ізраїлю на самооборону проти таких атак, які мають бути негайно припинені.

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Коментуючи акції протесту в Німеччині проти політики Ізраїлю, він підтвердив, що в демократичній країні люди мають повне право на мирні демонстрації. Але ті, хто заявляють про свою ненависть до євреїв, зловживають цим правом. «Антисемітських акцій наша демократія толерувати не буде», - підкреслив Зайберт.

За його словами, посягання на синагоги та юдейські символи – це прояв не незгоди з політикою держави Ізраїль, а ненависті до цієї релігії та людей, які її сповідують. І Німеччина буде протидіяти цьому всіма засобами, підсумував представник уряду.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.

Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.