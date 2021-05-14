Українська розвідка вважає напади на синагоги в Німеччині схемами «спецслужб окремих держав»

Напади на синагоги у Німеччині схожі на акції, що передували окупації українських територій у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

Днями у декількох німецьких містах відбулися напади на синагоги, під час яких вандали намагалися пошкодити ці релігійні споруди та здійснили наругу над прапорами Держави Ізраїль.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України рішуче засуджує такі дії та відзначає схожість подібних акцій з тими, що передували анексії та окупації українських територій у 2014 році, коли на релігійному ґрунті розгойдувалося громадянське протистояння в суспільстві», - йдеться у заяві.

Як заявляють у розвідці, такі схеми використовують спеціальні служби окремих держав для маніпулювання масовою свідомістю і розгойдування громадянських конфліктів з подальшим спрямуванням у вигідному для них руслі.

«ГУР МО України звертає увагу світової спільноти на необхідність жорсткого засудження будь-яких методів, що спрямовані на розкол суспільства, та наголошує, що їм немає місця у сучасному демократичному суспільстві», - наголошують у розвідці.

Як повідомлялося, 14 травня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт прокоментував акції протесту проти політики Ізраїлю в Німеччині. За його словами, в демократичній країні люди мають повне право на мирні демонстрації, але ті, хто намагається використати такі протести, щоб голосно заявляти про свою ненависть до євреїв, зловживають цим правом.