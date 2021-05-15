У сутичках на Західному березі річки Йордан загинули 11 палестинців

У ході розгону ізраїльськими силовиками акцій на підтримку Сектора Гази на Західному березі річки Йордан загинули 11 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Анадолу з посиланням на Палестинське товариство Червоного Півмісяця.

«Після п'ятничної молитви палестинці вийшли на вулиці в різних районах Західного берега на знак протесту проти триваючих атак армії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та Секторі Гази», - йдеться в повідомленні.

За даними агентства, військові застосували проти протестувальників гумові та бойові кулі, а також світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.

Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

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