У сутичках на Західному березі річки Йордан загинули 11 палестинців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Анадолу з посиланням на Палестинське товариство Червоного Півмісяця.
«Після п'ятничної молитви палестинці вийшли на вулиці в різних районах Західного берега на знак протесту проти триваючих атак армії Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі та Секторі Гази», - йдеться в повідомленні.
За даними агентства, військові застосували проти протестувальників гумові та бойові кулі, а також світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.
Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.
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