Президентка Єврокомісії закликала до захисту мирного населення в Ізраїлі та Секторі Гази
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у тексті, який був оприлюднений у п’ятницю на сторінці Урсули фон дер Ляєн у Твіттері.
«Дуже занепокоєна ситуацією в Ізраїлі та у Секторі Гази. Я засуджую невибіркові напади ХАМАС на Ізраїль. Цивільне населення повинно бути захищене з обох сторін. Насильство має припинитися», - йдеться у повідомленні.
Très inquiète de la situation en Israël et à Gaza.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2021
Je condamne les attaques indiscriminées du Hamas contre Israël.
Il faut protéger les civils de part et d’autre.
La violence doit cesser.
Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.
Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.