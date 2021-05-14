Президентка Єврокомісії закликала до захисту мирного населення в Ізраїлі та Секторі Гази

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масований напад ХАМАС на Ізраїль та закликала забезпечити захист цивільного населення з обох сторін.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у тексті, який був оприлюднений у п’ятницю на сторінці Урсули фон дер Ляєн у Твіттері.

«Дуже занепокоєна ситуацією в Ізраїлі та у Секторі Гази. Я засуджую невибіркові напади ХАМАС на Ізраїль. Цивільне населення повинно бути захищене з обох сторін. Насильство має припинитися», - йдеться у повідомленні.

Très inquiète de la situation en Israël et à Gaza.

Je condamne les attaques indiscriminées du Hamas contre Israël.

Il faut protéger les civils de part et d’autre.

La violence doit cesser. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2021

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.