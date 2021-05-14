Генсек ООН закликав до деескалації між Ізраїлем та Сектором Гази

Генсек ООН закликав до деескалації між Ізраїлем та Сектором Гази

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайної деескалації та припинення бойових дій між Сектором Гази та Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це посадовець написав у Твіттері.

«Я закликаю до негайної деескалації та припинення бойових дій в Газі та Ізраїлі. Занадто багато невинних цивільних осіб вже загинуло. Цей конфлікт може лише посилити радикалізацію та екстремізм у цілому регіоні», - заявив Гутерреш.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (понад 20 з них госпіталізовані).

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.

ХАМАС випустив понад 1600 ракет по Ізраїлю, при цьому ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по цілях у Газі понад 600 разів.

За даними палестинської влади, в Секторі Гази з понеділка, 10 травня, внаслідок артилерійських обстрілів загинуло 83 людини, ще понад 480 осіб дістали поранення. Влада Ізраїлю повідомила про загибель сімох осіб унаслідок ракетних обстрілів з боку палестинських бойовиків.

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