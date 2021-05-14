Військові Ізраїлю спростовують повідомлення про наземну операцію в Секторі Гази

Збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"На цей момент у Секторі Гази немає наземних військ Сил оборони Ізраїлю", - заявив у коментарі агентству речник збройних сил Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікуст.

У цьому звязку CNN указує: "Повідомлення офіційного представника Армії оборони Ізраїлю у Твіттері про те, що "повітряні й наземні війська ізраїльських збройних сил атакують Сектор Гази", яке збіглося в часі з початком серії артилерійських та авіаційних ударів, спонукало кілька інформаційних агентств поширити інформацію про початок наземних воєнних дій".

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (понад 20 з них госпіталізовані).

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вчинили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.