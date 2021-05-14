Армія Ізраїлю ввійшла у Сектор Гази - ЗМІ

Збройні сили Ізраїлю оголосили про початок наземної операції в Секторі Гази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Анадолу з посиланням на речника армії Ізраїлю Джонатана Конрікуста.

За словами Конрікуста, підрозділи ізраїльських Збройних сил уже ввійшли на територію Сектора Гази.

«Конрікуст зазначив, що на даному етапі не може надати детальнішої інформації про операцію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців (понад 20 з них госпіталізовані).

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вчинили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях в Секторі Гази.