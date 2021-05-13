Армія Ізраїлю призиває дев'ять тисяч резервістів

У четвер, 13 травня, командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 9 000 резервістів, які мають прибути на бази у повній готовності до участі у бойових діях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дав військовим дозвіл залучити до 9 000 резервістів за необхідності, враховуючи тривале протистояння з терористичними угрупованнями у Секторі Газа, повідомили у міноборони Ізраїлю.

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Планується залучити як резервістів з бойових підрозділів, так і військовослужбовців з командних центрів, повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 7000 резервістів, які мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Це пов'язано з проведенням в Секторі Гази антитерористичної операції "Вартовий стін".

За даними ізраїльських військових, протягом останніх трьох днів бойовики руху ХАМАС з території Сектору Гази випустили у бік Ізраїлю близько 1600 ракет.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців (понад 20 із них шпиталізували). Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

Влада Ізраїлю ухвалила рішення розширити військові операції проти радикального ісламського руху ХАМАС.