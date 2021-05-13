Обстріли у Секторі Гази та Ізраїлі: понад 90 загиблих, серед них є діти

Кількість загиблих унаслідок обстрілів в Ізраїлі та Секторі Гази становить щонайменше 90 людей, серед них є діти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera та Newsru.co.il.

Зазначається, що у Секторі Гази загинуло щонайменше 84 людини, серед яких 17 дітей. Понад 480 осіб дістали поранення.

Ізраїль заявляє про сімох загиблих, серед яких одна дитина та один військовий.

У четвер, 13 травня, командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 7000 резервістів, які мають прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Це пов'язано з проведенням в Секторі Гази антитерористичної операції "Вартовий стін".

За даними ізраїльських військових, протягом останніх трьох днів бойовики руху ХАМАС з території Сектору Гази випустили у бік Ізраїлю близько 1600 ракет.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців (понад 20 із них шпиталізували). Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях у Секторі Гази.

Влада Ізраїлю ухвалила рішення розширити воєнні операції проти радикального ісламського руху ХАМАС.

Фото: Haaretz