Ізраїль та Сектор Гази обмінялися обстрілами, є загиблі

Із Сектору Газа в понеділок було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени.

Як передає Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

Крім того, на територію Ізраїлю було запущено повітряні кулі з вибухівкою.

Про жертви та пошкодження не повідомляється.

Видання зазначає, що відповідальність за напади взяло терористичне угрупування «Ісламський джихад».

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.

Ізраїль заявив, що вбито троє бойовиків ХАМАС, інформує BBC.

Минулого місяця бойовики з Гази випустили кілька десятків ракет по південній частині Ізраїлю. Кілька ракет влучили в будівлі та автомобілі.

Міністерство охорони здоров'я Палестини в секторі Газа заявило, що дев'ять людей, включаючи кількох дітей, загинули в результаті обстрілів з боку Ізраїлю.

Протягом останніх кількох днів у Єрусалимі спостерігалося загострення конфронтації, найбільше протягом багатьох років, біля мечеті Аль-Акса було поранено понад 300 палестинців.