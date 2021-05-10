Ізраїль та Сектор Гази обмінялися обстрілами, є загиблі
Як передає Укрінформ з посиланням на Times of Israel.
Крім того, на територію Ізраїлю було запущено повітряні кулі з вибухівкою.
Про жертви та пошкодження не повідомляється.
Видання зазначає, що відповідальність за напади взяло терористичне угрупування «Ісламський джихад».
У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.
Ізраїль заявив, що вбито троє бойовиків ХАМАС, інформує BBC.
Минулого місяця бойовики з Гази випустили кілька десятків ракет по південній частині Ізраїлю. Кілька ракет влучили в будівлі та автомобілі.
Міністерство охорони здоров'я Палестини в секторі Газа заявило, що дев'ять людей, включаючи кількох дітей, загинули в результаті обстрілів з боку Ізраїлю.
Протягом останніх кількох днів у Єрусалимі спостерігалося загострення конфронтації, найбільше протягом багатьох років, біля мечеті Аль-Акса було поранено понад 300 палестинців.