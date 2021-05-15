Ракета потрапила в табір біженців у Газі, загинули дві сім'ї - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на палестинських чиновників.
Єдиний, хто вижив - п'ятимісячна дитина, яку знайшли в руїнах поруч з його мертвою матір'ю.
Збройне крило ХАМАС у відповідь випустило ракети по південній частині Ізраїлю.
Як повідомлялося, за ніч з 14 на 15 травня у бік Ізраїлю з Гази було зроблено близько 200 запусків ракет, 30 з яких впали на території сектора Гази.
7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.
Посланник США прибув в Тель-Авів для переговорів з припинення бойових дій.