Ракета потрапила в табір біженців у Газі, загинули дві сім'ї - ЗМІ

В результаті ізраїльського авіаудару по табору біженців в Секторі Гази загинули дві сім'ї, всього семеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на палестинських чиновників.

Єдиний, хто вижив - п'ятимісячна дитина, яку знайшли в руїнах поруч з його мертвою матір'ю.

Збройне крило ХАМАС у відповідь випустило ракети по південній частині Ізраїлю.

Як повідомлялося, за ніч з 14 на 15 травня у бік Ізраїлю з Гази було зроблено близько 200 запусків ракет, 30 з яких впали на території сектора Гази.

7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.

Посланник США прибув в Тель-Авів для переговорів з припинення бойових дій.