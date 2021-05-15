З Сектора Гази вночі випустили по Ізраїлю 200 ракет
Як передає Укрінформ, про заявили в Армії оборони Ізраїлю, повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що половину з них вдалося перехопити, ще 30 не долетіли і впали на території Сектора Гази.
За словами військових, система ПРО збиває тільки ті ракети, які націлені на густонаселені території.
Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.
Щонайменше 133 людини були вбиті в Газі і вісім осіб загинули в Ізраїлі з початку бойових дій.
Фото: Haaretz