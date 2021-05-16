Генсек ООН занепокоєний обстрілом редакцій ЗМІ у Газі

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння атакою Ізраїлю на будівлю в секторі Газа, де розташовувалися офіси міжнародних ЗМІ.

Про це заявив його представник Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ з посиланням на Associated Press.

«Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-які невибіркові напади на цивільних особіб і структури ЗМІ порушують міжнародне право і їх слід уникати за будь-яку ціну», - заявив Дюжаррік.

У суботу ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по вежі Аль-Джалал, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Гази, в тому числі Associated Press і Al Jazeera. Військові заздалегідь попередили про удар. Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинський рух «ХАМАС» використовувало будівлю у військових цілях.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Газа, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Газа.