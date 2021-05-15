Ізраїль вдарив по вежі ХАМАС у Газі, де працюють міжнародні ЗМІ

ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по вежі Аль-Джалал, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа, у тому числі Associated Press і Al Jazeera.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

Раніше військові сказали, що будуть бомбардувати будівлю протягом години. Вони також направили ракету, що "стукає по даху", але не завдає серйозної шкоди - як попередження. Репортери припускають, що далі на черзі будуть "кіберцентри, магазини зброї та різні вузли зв'язку", що використовуються "терористичними групами в Газі".

Як повідомляє Армія оборони Ізраілю у Twitter, винищувачі ЦАХАЛа атакували будівлю, розміщувались "військові активи" ХАМАС.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו לפני זמן קצר מבנה רב-קומות הכולל נכסים צבאיים השייכים למודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/0we6vZl5oA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Газа, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Газа.