Ізраїль вдарив по вежі ХАМАС у Газі, де працюють міжнародні ЗМІ

Ізраїль вдарив по вежі ХАМАС у Газі, де працюють міжнародні ЗМІ

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Укрінформ
ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по вежі Аль-Джалал, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа, у тому числі Associated Press і Al Jazeera.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

Раніше військові сказали, що будуть бомбардувати будівлю протягом години. Вони також направили ракету, що "стукає по даху", але не завдає серйозної шкоди - як попередження. Репортери припускають, що далі на черзі будуть "кіберцентри, магазини зброї та різні вузли зв'язку", що використовуються "терористичними групами в Газі".

Як повідомляє Армія оборони Ізраілю у Twitter, винищувачі ЦАХАЛа атакували будівлю, розміщувались "військові активи" ХАМАС.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Газа, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Газа.

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