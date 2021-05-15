З Сектора Гази по Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, кількість жертв зросла

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази в бік Ізраїлю випустили вже 2300 ракет, загинули 139 палестинців і 9 ізраїльтян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Близько 1000 ракет були перехоплені засобами протиракетної оборони Ізраїлю і 380 впали в Секторі Гази.

Як зазначає The Times of Israel, ізраїльські військові стверджують, що більшість жертв в Газі - члени терористичних груп або жертви обстрілу ХАМАС, чиї ракети приземлилися на території сектора.

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Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віруючі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаудари по цілях в Секторі Гази.