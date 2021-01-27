У Польщі підтвердили другий випадок «британського» штаму коронавірусу

У Польщі підтверджено другий випадок інфікування “британським” штамом коронавірусу в людини, яка не була останнім часом у Великій Британії і не контактувала з особами, які звідти повернулися.

Про це повідомив під час пресконференції у середу у Варшаві глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це показує, що маємо наявність цього вірусу (в Польщі – ред.) не лише через приїзд осіб (з Великої Британії – ред.) чи безпосередні контакти з цими особами. Цей вірус присутній”, - заявив Недзельський.

Він зазначив, що “британський” штам коронавірусу виявлено в рамках загального тестування вчителів молодших класів у вчительки з Вроцлава. Він зазначив, що вона не була за кордоном і не контактувала з особами, які прилетіли з Великої Британії.

Як відомо, 21 січня у Польщі зафіксовано перший випадок “британського” штаму коронавірусу в особи з Малопольського воєводства (південь країни).

На цьому тижні в Польщі розпочалося загальнопольське дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності “британського” штаму коронавірусу в Польщі та можливих наслідків для розповсюдження COVID-19 у країні.

Як повідомлялося, “британський” штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.

У світі станом на ранок 27 січня зафіксовано 100 837 607 випадків COVID-19, зокрема 2 167 096 – летальних, одужали 72 842 827 осіб.

Фото: news.sky.com