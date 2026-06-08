У Новоросійську горить нафтобаза, місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів

У Новоросійську Краснодарського краю горитьлнафтобаза «Грушова» АТ «Чорномортранснафта». Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, передає Укрінформ.

Місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів.

Зазначається, що горить промисловий майданчик «Грушова» — резервуарний парк перевалочного комплексу «Шесхарис».

Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.

Перше фото ілюстративне: Вадим Лях / Фейсбук